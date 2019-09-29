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توك شو

الطريق توقف لمتابعة الحدث.. عرض زواج رومانسي باستخدام دب ..فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:50 م
عرض زواج رومانسي
عرض زواج رومانسي من دب
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البهي عمرو
عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو طريف، حصل على اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وأظهر الفيديو سائق "رافعة" بمدينة نيجني نوفغورود الروسية، وهو يقوم بعمل طريقة مبتكرة لعرض الزواج على حبيبته.

وأوضح مقطع الفيديو أن " السائق" العريس اختار دبا ثبته على رافعة كي يطل على نافذتها، ويعرض عليها الزواج.

وبالفعل قام العريس بعمل ذلك، وجعل الطريق يتوقف لمتابعة ماذا سيحدث والجميع كانوا فى حالة فرح.
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