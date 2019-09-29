اخبار النادي الاهلى اليوم 29 - 9 - 2019.. لاعبو الأهلي يسعون لعقد جلسة بين صالح جمعة وفايلر.. وتعرف على رسائل رينيه فايلر لـ لاعبي الأهلي في ملعب مختار التتش

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد، 29 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:قالت الإعلامية فرح علي، إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحاولون عقد جلسة تصالح بين صالح جمعية رينيه فايلر المدير الفني للفريق.نجح الأهلي في الصعود إلى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا عقب فوزه على حساب كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد فى "برج العرب" بعد أن فاز على الفريق نفسه فى غينيا الإستوائية بهدفين دون رد.أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق، وذلك وفقا للائحة، بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة مباراة الأهلي وكانو سبورت التي أقيمت مساء أمس "السبت"، في إياب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.اكتفي جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في بداية مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.انتظم صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، فى التدريبات الجماعية اليوم الأحد، التي تقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الذي شاركو في مباراة كانو سبورت، تدريبات استشفائية تحت قيادة مخطط الأحمال توماس بينكيل، والذى يقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.اجتمع السويسرى "رينيه فايلر"، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باللاعبين قبل انطلاق المران المسائى، اليوم الأحـد، من أجل إعطاء بعض التعليمات الفنية الخاصة استعدادًا للقاء الإنتاج الحربى.