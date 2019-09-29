لمرضى القلب.. لا غنى عن هذه المادة في الأكل

يحتفل العالم باليوم العالمي للقلب في 29 سبتمبر من كل عام، ويعد الطهي بالنوع الصحيح من الزيت أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يُحدث اختلافًا كبيرًا في الطعام من حيث الذوق والنكهة وحاصلته الصحية التي تعود بالنفع على صحة القلب.



ومع الاختيارات التي لا نهاية لها على أرفف المتاجر، قد يصعب اختيار النوع الصحيح من الزيت، وتتمثل إحدى الطرق الصحيحة والسهلة لاختيار النوع الصحيح من الزيت باختيار سائل يظل سائلًا وليس صلبة في درجة حرارة الغرفة، بحسب ما نشر موقع "boldsky".



أما بالنسبة للزيوت المفيدة لصحة القلب، فقد يتفق خبراء التغذية والطبخ على أن أحد أكثر أنواع الزيوت تنوعا وصحية للطهي هو زيت الزيتون، طالما أنه صافيًا ليس مخلوطًا باي مادة أخرى، وبالتالي زيت الزيتون الخفيف وزيت عباد الشمس مناسبان للقلي العميق بسبب نقاط دخانهما العالية، والزيتون هو الخيار الأفضل للقلي الخفيف.



فقد يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز مصدرًا رائعًا للأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية وقد أثبت أنه يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، أما عن زيت عباد الشمس فيتوفر به بعض الدهون غير المشبعة الاحادية بنسبة 20% وقليلة الدهون المشبعة11 % ، مما يجعلها خيارًا صحيًا بشكل عام للقلب.