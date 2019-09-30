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بين الناس

القابضة للمياه عن تلوث خط قرية تل أبو عميرة بالدقهلية: مطابقة للمواصفات القياسية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:48 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
استجابت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف لشكاوى المواطنين بقرية تل عميرة بمحافظة الدقهلية لـ "صدى البلد" بشأن تهالك مواسير مياه الشرب الإسبستوس بالقرية، وتلوث المياه المارة بها.

وأفادت الشركة في بيانها لـ "صدى البلد" أن مواسير الاسبستوس ليس لها أي أضرار على الصحة العامة سوى في أثناء عملية التصنيع فقط، والمياه بها بحالة جيدة، ولا تتأثر حالة المياه بنوعية المواسير المارة بها، والأعطال التي تحدث بها، من الممكن أن تحدث لأي خطوط بجميع أنواعها، ويتم إصلاحها فورًا.

وأضافت القابضة أن المياه بالقرية بحالة جيدة، وجاري حاليًا أعمال الصيانة والغسيل للخط وتطهيره، والمياه بحالة جيدة حاليًا، مؤكدة أنه تم إدراج خط المياه بقرية تل عميره بخطة الإحلال والتجديد، وسيتم التنفيذ في حال توافر الاعتماد المالي، موضحة في بيانها أنه توجه معمل محطة مياه بلقاس إلى القرية، وتم عمل مسح للقرية، والمرور على المواسير المغذية لها، وتم رفع عينات للمياه، وتحليلها في معمل محطة مياه بلقاس، وجاءت جميع العينات مطابقة للمطابقات القياسية لمياه الشرب.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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