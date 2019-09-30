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ثقافة

محاضرات تثقيفية وورش فنية بثقافة جنوب سيناء

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:32 ص
صدى البلد
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طارق موسى
عقد قصر ثقافة طور سيناء بثقافة جنوب سيناء بمدرسة بدر الإبتدائية بالطور العاصمة محاضرة تثقيفية بعنوان "الإستعداد للعام الدراسى الجديد" ألقتها مسئول مكتبة الطفل بالقصر، تحدثت خلالها عن كيفية الإستعداد للعام الدراسى أعقبها ورشة رسم وتلوين باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر وكراسات الرسم.

كما عقد القصر بمدرسة الزهور الثانوية بنات بالطور العاصمة محاضرة تمكين ثقافى بعنوان "اهتمام التعليم بذوى الإحتياجات الخاصة" ألقتها رباب الحسينى مسئول الدمج بالتربية والتعليم، تحدثت خلالها عن مفهوم الإعاقة وأنواعها وأسبابها، متطرقة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاهير من ذوى الاحتياجات الخاصة ممن غيروا العالم .

وعقد بيت ثقافة سانت كاترين بمدرسة السلام الإعدادية محاضرة تثقيفية بعنوان "الأسرة ومسئوليتها فى بناء المجتمع" ألقاها محمد زغلول بالتربية والتعليم، تحدث خلالها عن الترابط الأسرى وأهمية الأسرة ومسئوليتها فى بناء المجتمع وتقدمة، مؤكدا أن الأسرة هى وحدة بناء المجتمع وهى المكون الرئيسى له، بينما عقد بيت ثقافة أبوزنيمة جلسة قراءة حرة ورسوم بمشاركة مجموعة من تلاميذ مدرسة بلال بن رباح الإبتدائية، تلاها حكى قصصى وألعاب ترفيهية.
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