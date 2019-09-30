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طريقة عمل كب كيك الموز

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:55 ص
طريقة عمل كب كيك
طريقة عمل كب كيك الموز
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هاجر هانئ
يعد كب كيك الموز من الحلويات الشهية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بطريقة سهلة.. تقدمها الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير كب كيك الموز

2 كوب دقيق
1 كوب سكر
3 موزة وسط
نصف كوب زيت
1 كوب لبن
2 بيضة
فانيليا
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
رشة ملح
جوز هند

طريقة تحضير كب كيك الموز

* يخلط الموز والزيت واللبن والسكر والبيض والفانيليا في الخلاط
* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح
* يضاف خليط الموز لخليط الدقيق
* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة متجانسة
* توضع في الفرن حتى تمام النضج

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