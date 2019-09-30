طريقة عمل كب كيك الموز

يعد كب كيك الموز من الحلويات الشهية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بطريقة سهلة.. تقدمها الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير كب كيك الموز



2 كوب دقيق

1 كوب سكر

3 موزة وسط

نصف كوب زيت

1 كوب لبن

2 بيضة

فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

جوز هند



طريقة تحضير كب كيك الموز



* يخلط الموز والزيت واللبن والسكر والبيض والفانيليا في الخلاط

* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح

* يضاف خليط الموز لخليط الدقيق

* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة متجانسة

* توضع في الفرن حتى تمام النضج



