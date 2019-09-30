Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

غبي منه فيه.. هاني رمزي يسخر من هند صبري

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:05 ص
هاني رمزي وهند صبري
هاني رمزي وهند صبري
Advertisements
شروق ابراهيم
مازح الفنان هاني رمزي، صديقته الفنانة التونسية هند صبري بسبب إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دروته الـ3؛ حيث أطلت بـ بدلة سوداء.

وأعاد هاني رمزي نشر تغريدة على تويتر لصورة صممها الجمهور تجمعه مع هند صبري في مهرجان الجونة وصورة له من فيلمه غبي منه فيه.

وعلق قائلا: "نفس الوقفه ونفس الشموخ بس طبعا هند قمر مبروك على الجايزه وتستحقى أكتر من كده لأنك ممثله عبقرية".

وكانت هند صبري شاركت هاني رمزي في بطولة فيلم عايز حقى إنتاج عام 2003.

وحصلت هند صبري على جائزة افضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي عن دورها في فيلم نورا تحلم.
غبي منه فيه.. هاني رمزي يسخر من هند صبري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ ترتر و مكشوف الكتفين.. هند صبرى تخطف الأنظار فى مهرجان فينسيا

اليوم.. عرض فيلم نورا تحلم لـ هند صبري بـ مهرجان الجونة السينمائي

بعد الفستان المثير.. إطلالات جريئة لـ غادة عادل في مهرجان الجونة

بعد فوزها بأفضل ممثلة.. كندة علوش توجه رسالة لـ هند صبرى والأخيرة ترد

بـ الأبيض .. هند صبرى في أول ظهور بعد مهرجان الجونة السينمائي

هند صبرى تبكى فى مهرجان الجونة لهذا السبب.. فيديو

ترشيحاتنا

أول رد من إيران على تصريحات الأمير محمد بن سلمان

بفستان مكشوف .. جميلة عوض تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أخبار التوك شو.. محامي أسرة الطفلة جنة يفجر مفاجأة حول تقرير الطب الشرعي.. أحمد موسى يتلقى رسالة تهديد بالقتل على الهواء.. التموين تعلن عن خبر سار للمواطنين

بعد الخطوبة.. أول أزمة في حياة تامر عاشور

جولة ليلية.. محافظ سوهاج يحيل رئيس مدينة ساقلتة للتحقيق ويستبعد رئيسي قريتين.. صور

حكم المسح على الجورب المثقوب والشفاف.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كلاسيك.. نيرمين الفقى فى أحدث ظهور لها

الجمهور متغزلا فى فيفي عبده وابنتها: هى مين الأم ومين البنت

جولة ليلية.. محافظ سوهاج يحيل رئيس مدينة ساقلتة للتحقيق ويستبعد رئيسي قريتين.. صور