غبي منه فيه.. هاني رمزي يسخر من هند صبري



وعلق قائلا: "نفس الوقفه ونفس الشموخ بس طبعا هند قمر مبروك على الجايزه وتستحقى أكتر من كده لأنك ممثله عبقرية".



وكانت هند صبري شاركت هاني رمزي في بطولة فيلم عايز حقى إنتاج عام 2003.



وحصلت هند صبري على جائزة افضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي عن دورها في فيلم نورا تحلم.

مازح الفنان هاني رمزي، صديقته الفنانة التونسية هند صبري بسبب إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دروته الـ3؛ حيث أطلت بـ بدلة سوداء.وأعاد هاني رمزي نشر تغريدة على تويتر لصورة صممها الجمهور تجمعه مع هند صبري في مهرجان الجونة وصورة له من فيلمه غبي منه فيه.