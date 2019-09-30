هند صبري تكشف سرًا عن الفيل الازرق 2 .. فيديو

قالت الفنانة هند صبري، إن فيلمها "نورا تحلم" لاقى الكثير من ردود الفعل الإيجابية من الجمهور في جميع المهرجانات، مشيرة إلى أن الفيلم جريء ومختلف عما اعتاد عليه المشاهدون التونسيون.



وأضافت الفنانة هند صبري خلال تصريحاتها الخاصة لفضائية "الغد"، اليوم الاثنين، أنها وطاقم العمل الخاص بفيلم الفيل الأزرق 2 لم يتوقعوا النجاح الكبير والإيرادات الكبيرة التي حققها.



وأردفت الفنانة هند صبري، أن نجاح فيلم "الفيل الأزرق 2" فاق نجاح الجزء الأول، وكان هذا الأمر هدية كبيرة من الجمهور، مشيرة إلى أن الفيلم لاقى نجاحًا في كافة الدول العربية وليس في مصر فقط.



وأوضحت الفنانة هند صبري أنها ترددت كثيرًا قبل أداء دورها في الفيلم، قائلة : "خُفت عشان كان المفروض أعوض دور الفنان العظيم خالد الصاوي"، مشيرة إلى أنه كان تحديًا بالنسبة لها.



وأفادت الفنانة هند صبري بأنها أعجبت كثيرًا بطريقة كتابة الدور النسائي في فيلم "الفيل الأزرق 2"، موضحة أن الفيلم لا يروج للدجل والشعوذة كما تردد على ألسنة البعض.



وفيما يخص لمواقف الصعبة التي مرت عليها في الفيلم، قالت الفنانة هند صبري إن مشاهد غرفة العزل كانت الأصعب في الفيلم.



وعن فيلم "الكنز 2" قالت الفنانة هند صبري إن الفيلم خرج للجمهور في موسم غير مناسب لم ينصفه، ولذلك تعرض للظلم.