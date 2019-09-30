الرئيس السيسي يطمئن المواطنين بشأن تنقية بطاقات التموين.. تفاصيل

استعرض برنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم الاثنين، ما دونه الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" لطمئنة المواطنين فيما يخص تنقية البطاقات التموينية.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال ما دونه ، على متابعته الشخصية لإجراءات إعادة المستحقين للتموين.



وجاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كالتالي: " في إطار متابعتي الخاصة لدعم محدودي الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم إطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".