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فن

قبل عرض The Joker.. الشرطة الأمريكية تعلن حالة الطوارئ

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:29 ص
The Joker
The Joker
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شروق ابراهيم
قبل 4 أيام من استقبال دور العرض الامريكية لفيلم الجوكر  The Joker، أعلنت شرطة ولاية لوس أنجلوس عن حالة طوارئ وتأهب من أجل تامين العروض الأولى للفيلم بسبب احتمالية وقوع عنف واستهداف قاعات السينما خلال عرض الفيلم.

طوارئ في أمريكا بسبب الجوكر

وطالبت الشرطة الأمريكية بحسب ما جاء في شبكة CNN المواطنين ، بأن يبقوا يقظين وملاحظة أي تصرف غريب يحدث خلال عرض فيلم الجوكر Joker ، قائلة في البيان :" نحن نشجع الجميع على الخروج والاستمتاع بجميع الأنشطة الترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع، ومع ذلك، ينبغي أن تبقوا يقظين، وأن تكونوا دائمًا على دراية بما يحيط بكم".


أسباب قلق الشرطة الأمريكية من عرض الجوكر

وقالت CNN إن الشرطة الأمريكية تخشى تكرار نفس سيناريو عرض منتصف الليل لفيلم The Dark Knight Rises ، الذي أدى لمقتل 12 شخصا وإصابة 70 آخرين في كولورادو عام 2012.

أبطال عمل الجوكر

فيلم الجوكر Joker من بطولة الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس.

ويعد هذا العمل هو النسخة الثانية من الفيلم ، والذى تم تقديم نسخته الأولى قبل 11 عاما والجوكر Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، أشهر شخصيات عالم دي سي كوميكس، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لضغوطات عصيبة وظروف قهرية تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
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