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مرأة

مجفف الشعر آخرها.. 3 طرق لـ إذابة الشوكولاتة المجمدة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
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قسم المرأة
نجد صعوبة دائمًا عند تحضير نوع من الحلوى في إذابة الشيكولاته التي تتسم بالتجمد، ونستغرق وقت طويل لتقطيعها لقطع صغيرة لعملية تزيين الكيك، نقدم لكى 3 طرق لإذابة الشيكولاته بخطوات بسيطة، وفقًا لموقع
“wikihow”

الطريقة الأولى
* تقسيم الشيكولاته لقطع متساوية.
* ضع مكعبات الشيكولاته في وعاء مقاوم للحرارة.
* احضر وعاء حراري وقوم بملئ الوعاء بالماء ووضعه على النار ونضع فوقه وعاء الشيكولاته.
* عند غليان الماء قومي بتحريك الشيكولاته بملعقة خشبية أو مطاطية حتى تذوب، ثم قومي بوقف الحرارة.

الطريقة الثانية
* تقطيع الشيكولاته بالسكين إلى مكعبات متساوية الشكل.
* نضع الشيكولاته في وعاء داخل الميكروويف على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 ثانية.
* انزعي الطبق من الميكروويف بعد المده المحدده وقومي بتقليب الشيكولاته، وتكرر العملية مرة أخرى حتى الذوبان.

الطريقة الثالثة
* تقسيم الشيكولاته لشرائح رقيقة.
* ضعي شرائح الشيكولاته في وعاء مقاوم للحرارة.
* توجيه مجفف الشعر نحو الطبق بمسافة قريبة.
* قوم بتحريك الشيكولاته من آن لأخر حتى تصبح ناعمة.

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