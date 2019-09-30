مجفف الشعر آخرها.. 3 طرق لـ إذابة الشوكولاتة المجمدة

نجد صعوبة دائمًا عند تحضير نوع من الحلوى في إذابة الشيكولاته التي تتسم بالتجمد، ونستغرق وقت طويل لتقطيعها لقطع صغيرة لعملية تزيين الكيك، نقدم لكى 3 طرق لإذابة الشيكولاته بخطوات بسيطة، وفقًا لموقع
“wikihow”
الطريقة الأولى
* تقسيم الشيكولاته لقطع متساوية.
* ضع مكعبات الشيكولاته في وعاء مقاوم للحرارة.
* احضر وعاء حراري وقوم بملئ الوعاء بالماء ووضعه على النار ونضع فوقه وعاء الشيكولاته.
* عند غليان الماء قومي بتحريك الشيكولاته بملعقة خشبية أو مطاطية حتى تذوب، ثم قومي بوقف الحرارة.
الطريقة الثانية
* تقطيع الشيكولاته بالسكين إلى مكعبات متساوية الشكل.
* نضع الشيكولاته في وعاء داخل الميكروويف على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 ثانية.
* انزعي الطبق من الميكروويف بعد المده المحدده وقومي بتقليب الشيكولاته، وتكرر العملية مرة أخرى حتى الذوبان.
الطريقة الثالثة
* تقسيم الشيكولاته لشرائح رقيقة.
* ضعي شرائح الشيكولاته في وعاء مقاوم للحرارة.
* توجيه مجفف الشعر نحو الطبق بمسافة قريبة.
* قوم بتحريك الشيكولاته من آن لأخر حتى تصبح ناعمة.
“wikihow”
الطريقة الأولى
* تقسيم الشيكولاته لقطع متساوية.
* ضع مكعبات الشيكولاته في وعاء مقاوم للحرارة.
* احضر وعاء حراري وقوم بملئ الوعاء بالماء ووضعه على النار ونضع فوقه وعاء الشيكولاته.
* عند غليان الماء قومي بتحريك الشيكولاته بملعقة خشبية أو مطاطية حتى تذوب، ثم قومي بوقف الحرارة.
الطريقة الثانية
* تقطيع الشيكولاته بالسكين إلى مكعبات متساوية الشكل.
* نضع الشيكولاته في وعاء داخل الميكروويف على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 ثانية.
* انزعي الطبق من الميكروويف بعد المده المحدده وقومي بتقليب الشيكولاته، وتكرر العملية مرة أخرى حتى الذوبان.
الطريقة الثالثة
* تقسيم الشيكولاته لشرائح رقيقة.
* ضعي شرائح الشيكولاته في وعاء مقاوم للحرارة.
* توجيه مجفف الشعر نحو الطبق بمسافة قريبة.
* قوم بتحريك الشيكولاته من آن لأخر حتى تصبح ناعمة.