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مرأة

بفستان مبهج .. نسرين طافش بإطلالة عصرية فى الجونة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:42 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور لها فى الجونة.

ظهرت نسرين فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا مبهجا جمع بين اللون الأخضر و الأبيض، مما منحها إطلالة عصرية مبهجة، ونسقت معه بعض الإكسسوارات البسيطة و الجذابة.

واعتمدت نسرين طافش على شعرها الانسيابى البنى المنسدل على كتفيها، ووضعت ماكياج رائعا ارتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها البيضاء.
بفستان مبهج .. نسرين طافش بإطلالة عصرية فى الجونة
بفستان مبهج .. نسرين طافش بإطلالة عصرية فى الجونة
بفستان مبهج .. نسرين طافش بإطلالة عصرية فى الجونة
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