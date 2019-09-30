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تعليم

افتتاح مدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية العسكرية بالبحيرة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:51 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على دور المدارس الثانوية العسكرية فى تحقيق الإنضباط والإلتزام العسكري بين صفوف الطلبة وإكتشاف الطلبة الموهوبين في كافة المجالات بالإضافة إلى دورها في توعيتهم بدور قواتنا المسلحة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ومقدراته ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب بالعمل الجاد والوطنية والسلوك القوى وتنمية روح الولاء والإنتماء وتخريج جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل .

جاء ذلك خلال إفتتاحه مدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية العسكرية بنظام التأسيس العسكري، حيث قام المحافظ بحضور طابور الصباح وتمام السرايا والكتائب والعرض العسكري لطلبة المدرسة وطابور العرض الرياضي وطابور الإشتباك والفنون القتالية بقواعد الإشتباك المتلاحم بدون سلاح والسلام الوطني الجمهوري .

وشمل الافتتاح تفقد المدرسة و 2 فصل تعليمي للتربية العسكرية مجهزين بمساعدات التدريب ولوحات تعليمية وبروجيكتور وشاشة عرض .

وشهد اللواء منة من داخل أحد الفصول بالمدرسة فعاليات محاضرة تحت عنوان "الشائعات وتأثيرها على أمن وإستقرار الوطن" تناولت تعريف الإشاعة والعوامل المهيئة لها وأنواعها وآثارها، حيث أكد اللواء/ المحافظ لطلبة المدرسة على ضرورة الإنضباط والإلتزام والإلتفاف حول العلم المصري والقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، مؤكدًا على أن العسكرية شرف تقوم بغرس المبادئ والقيم، كما وجه الطلبة بضرورة تعاونهم مع المدربين والمعلمين والجد والإجتهاد والحفاظ على اللياقة البدنية وعدم الإنسياق وراء الشائعات والفكر المتطرف .

أضاف المحافظ أنه من المقرر دخول 2 مدرسة عسكرية هذا العام ( عزت النمر الثانوية العسكرية بإيتاي البارود - ناصر الثانوية العسكرية بكوم حمادة ) كما أنه من المقرر أن يصل عدد المدارس العسكرية بالمحافظة إلى 22 مدرسة بحلول عام 2020م .

ومن جانبه أكد المستشار العسكري للمحافظة على أن الثانوي العسكري يشبه نظام التعليم العام وتشرف عليه وعلى إختباراته وزارة التربية والتعليم ولكن بزيادة بعض المواد مثل التربية العسكرية والتقاليد العسكرية بالإضافة إلى دروس حضارية بجانب منظومة الدراسة المنضبطة .

الجدير بالذكر أن مدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية العسكرية تم إنشاؤها عام 1962م وهى على مساحة 26 ألف متر² وتضم عدد 2656 طالب فى الصفوف الثلاث ويعمل بها عدد 460 معلم ومعلمة ولقد تم توفير الزي العسكري لطلاب المدرسة وتغيير اليافطة الخاصة بها لتكون مدرسة ثانوية عسكرية كثمرة تعاون بين التربية والتعليم والتعليم الفنى وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى .


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