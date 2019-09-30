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حوادث

انهيار 3 منازل بأبوقرقاص بدون خسائر بشرية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:32 م
انهيار 3 منازل بأبوقرقاص
انهيار 3 منازل بأبوقرقاص بدون خسائر بشرية
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أيمن رياض
شهدت قرية اتليدم بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، انهيار 3 منازل قديمة ومبنية بالطوب اللبن ، ولم يسفر الحادث وقوع أي خسائر في الأرواح.

وكشفت الوحدة المحلية للمركز أن المنازل المنهارة قد صدر لها قرار اخلاء اداري سابق ، وفور وقوع الحادث اتخذت الوحدة المحلية كافة الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الانهيار، وتم عمل كردون أمني، ورفع المخلفات والأنقاض.

وعلي الفور تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا ، المنازل المنهارة لمتابعة الحادث والوقوف على تداعياته ، رافقه العقيد محمد صلاح، رئيس المركز وأحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأمر المحافظ بصرف إعانات اجتماعية عاجلة للأسر المتضررة من انهيار 3منازل بقرية اتليدم بمركز ابوقرقاص ، وذلك حال انطباق الشروط الخاصة بأعمال الإغاثة.

وكلف قاسم رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسر المُتضررة من الانهيار، كما وجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاينة المنازل.
انهيار 3 منازل بأبوقرقاص بدون خسائر بشرية
انهيار 3 منازل بأبوقرقاص بدون خسائر بشرية
انهيار 3 منازل بأبوقرقاص بدون خسائر بشرية
انهيار 3 منازل بأبوقرقاص بدون خسائر بشرية
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