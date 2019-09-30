مجلس القضاء: منع الإعلام من تناول القضايا محل التحقیقات أو المحاکمات

قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقیقات او محاکمات بغير اذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.



وستولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المخالفين في هذا الشأن.



ويأتي ذلك نظرا لما أثير إعلاميا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة المتوفاة حديثًا.

