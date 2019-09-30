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رياضة

صراع السيدات.. إجراء قرعة دوري الكرة النسائية لأندية القسم الأول

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:11 م
قرعة دورى السيدات
قرعة دورى السيدات
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عمرو الحلوانى - عبدالله هشام
أجريت ظهر اليوم قرعة دوري القسم الأول للكرة النسائية موسم 19-2020 ، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة بحضور د. سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف العام علي ملف الكرة النسائية والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسين عبد اللطيف وإدارة المسابقات ومندوبو الاندية، ومن المقرر ان تنطلق المسابقة يوم الجمعة 18 أكتوبر المقبل.

يذكر أن دوري الكرة النسائية يضم 12 فريقا :
الطيران ووادي دجلة والاعلاميين والترام والمؤسسة العمالية والمصري القاهري وصيد المحلة وكفر سعد المجموعات العلمية ومركز شباب بشتيل والاميرية والمعادي واليخت.

واسفرت القرعة عن مباريات الاسبوع الاول كالتالى:

الاميرية مع كفر سعد
الاعلاميين مع وادى دجلة
صيد المحلة مع المصرى القاهرى
الطيران مع المؤسسة العمالية
المجموعات العلمية مع المعادى واليخت
الترام مع م ش بشتيل
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