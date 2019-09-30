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فن

بإطلالة مبهجة.. إنجي خطاب تتألق في أحدث ظهور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:47 م
انجى خطاب
انجى خطاب
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محمد بدران
نشرت الفنانة إنجي خطاب، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إنجي خطاب في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت تي شيرت كت، وأكملت إطلالتها الجذابة بإسدال شعرها على كتفها.

وعلقت إنجي خطاب على الصورة قائلة "مساء الورد"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام. 

يذكر أن الفنانة انجي خطاب شاركت بمسلسل كلبش الجزء 2 بطولة امير كرارة واخراج بيتر ميمي.
بإطلالة مبهجة.. إنجي خطاب تتألق في أحدث ظهور
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