اختيار السفيرة منى عمر لفترة ثانية عضوا باللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان

يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى السفيرة منى عمر عضوة المجلس بمناسبة اعادة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف انتخابها لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان للفترة ثانية .





وأعربت الدكتورة مايا مرسي ، عن عميق سعادتها بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، مشيرة الى أن اعادة انتخاب السفيرة منى عمر للمرة الثانية دليل على النجاح الذي حققته من خلال عضويتها في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ، وعلى حجم الثقة التى يوليها المجلس للسفيرة ، وهو شئ يشرفنا كمصريين ومصريات ، ويشعرنا جميعًا بالفخر .



