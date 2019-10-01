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أخبار البلد

اختيار السفيرة منى عمر لفترة ثانية عضوا باللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:29 ص
السفيرة منى عمر
السفيرة منى عمر
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أمل مجدي
يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى السفيرة منى عمر عضوة المجلس بمناسبة اعادة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف انتخابها لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان للفترة ثانية .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي ، عن عميق سعادتها بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، مشيرة الى أن اعادة انتخاب السفيرة منى عمر للمرة الثانية دليل على النجاح الذي حققته من خلال عضويتها في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ، وعلى حجم الثقة التى يوليها المجلس للسفيرة ، وهو شئ يشرفنا كمصريين ومصريات ، ويشعرنا جميعًا بالفخر .

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، بالسفيرة منى عمر ، مشيرة إلى أنها نموذج متميز للمرأة المصرية المجتهدة المخلصه لعملها والمحبة لوطنها والمؤمنة بأهمية دورها ،متمنية لها مزيد من النجاح والتوفيق .
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