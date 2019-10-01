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برلمان

رئيس النواب: قاعة البرلمان بدور الانعقاد الخامس ستكون منبرا حرا للجميع

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:04 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تعهد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تكون قاعة البرلمان بدور الانعقاد الخامس منبرًا حرًا للجميع علي مستوي الأغلبية والأقلية والمستقلين وساحة رحبة للرأي والرأي الآخر، ولن تحجب رؤية طالما كانت مصر هي المناط ومصلحة شعبها هي الهدف والغاية بإيمان كامل بأن المسار الديمقراطي ليس تناحرا شخصيا نهدر الجهد والوقت فيه ولكن تحاورا موضوعيا من أجل الأفضل والأحسن.

جاء ذلك في كلمته بانطلاق دور الانعقاد الخامس اليوم الثلاثاء، مؤكدًا بدء أعمال الدور الخامس والأخير للفصل التشريعى الأول برصيد ضخم من إنجازات أدوار الانعقاد السابقة، بذل الأعضاء فيها كثيرًا من الجهد والعطاء المتميز، المستند إلى الفكر المستنير، وجعلوا من حب مصر ومصالح شعبها قبلتهم ، ومن الحكمة والرشاد أساسًا لقراراتهم.

وأضاف عبد العال: "أجد لزامًا على أن أهنئ الأعضاء على هذا الأداء، وما تحقق من حصاد خلال الأدوار الأربعة السابقة، والإسهام المتميز فى البنية التشريعية للبلاد التى استهدفت بناء دولة قوية، مما يملؤنا ثقة ويضاعف من قدرتنا على اقتحام ما ينتظرنا من قضايا لاتزال تحتاج إلى حلول، وتحقيق آمال الشعب الذى أولانا ثقته وطموحاته.
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