بـ التايجر.. شاهد.. دنيا سمير تتألق بإطلالة بسيطة

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم ستورى جديدة لها برفقة مذيعة من ذوى القدرات الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة بسيطة.
وظهرت بها بجمبسوت تايجر وبأكمام طويلة ، وأنتعلت حذاء رياضى باللون الأبيض.
تركت شعرها منسدلًا بين كتفيها ، وأعتمدت فى الميكب على الالوان الترابية للعيون وأحمر شفاة باللون البيج.
ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بخاتم لليد لأكمال إطلالتها .
وظهرت بها بجمبسوت تايجر وبأكمام طويلة ، وأنتعلت حذاء رياضى باللون الأبيض.
تركت شعرها منسدلًا بين كتفيها ، وأعتمدت فى الميكب على الالوان الترابية للعيون وأحمر شفاة باللون البيج.
ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بخاتم لليد لأكمال إطلالتها .