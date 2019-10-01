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مرأة

بـ التايجر.. شاهد.. دنيا سمير تتألق بإطلالة بسيطة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:32 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم ستورى جديدة لها برفقة مذيعة من ذوى القدرات الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة بسيطة.

وظهرت بها بجمبسوت تايجر وبأكمام طويلة ، وأنتعلت حذاء رياضى باللون الأبيض.

تركت شعرها منسدلًا بين كتفيها ، وأعتمدت فى الميكب على الالوان الترابية للعيون وأحمر شفاة باللون البيج.

ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بخاتم لليد لأكمال إطلالتها .
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