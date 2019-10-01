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برلمان

عبد العال يحذر الحكومة: لن نسمح بتصدير المشكلات للرئيس.. وسنُفعِّل الأدوات الرقابية ضد الوزراء

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:24 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
سادت حالة من التحفظ الممزوجة بالغضب من جانب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على أداء الحكومة، خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان لدور الانعقاد الخامس، حيث انتقد الدكتور رئيس البرلمان التباطؤ الكبير الذي يظهر على أداء عمل بعض الوزارات، ما يؤثر على الرئيس.

لكن البرلمان كان حازمًا في رسالته الموجهة للحكومة، بأنه لن يسمح لأحد بتصدير مشاكل للرئيس، فقد وجه رئيس البرلمان د. على عبد العال رسالة شديدة اللهجة للحكومة، وقال خلال الجلسة العامة: "سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة ولن نترك الشعب ومصالحه بعيدا عن هذه القاعة ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية".

وأضاف عبد العال أن عليهم أن يتحملوا المسئولية وأن يحنو على الشعب الذي يتنتظر الكثير من مجلس الشعب والحكومة، وعلى المجلس أن يفعل كل الأدوات الرقابية.

وقال رئيس البرلمان: التاريخ لن يرحم هذا المجلس إذا لم يقم بدوره في مجال اللحمة الوطنية ودعم القوات المسلحة والشرطة والقيادة السياسية، ووجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "نحن معك وأرواحنا على أكفنا دفاعا عن هذا الوطن الغالي".
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