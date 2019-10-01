رونالدو يصدم عشاقه بشأن موعد اعتزاله

ألمح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى أنه قد يعتزل كرة القدم نهائيًا، خلال عام أو عامين المقبلين، وسيتجه للتركيز أكثر على مشاريعه التجارية.



وقال رونالدو، في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلًا عن حواره مع "SPORTbible": "في السنوات الخمس الأخيرة بدأت أفكر في حياتي خارج عالم كرة القدم، أستمتع بكوني بعيدًا، فمن يعرف ماذا سيحدث خلال عام أو العامين المقبلين؟".



وتابع نجم ريال مدريد السابق: "لست مهووسًا بعالم التدريب، أهم شيء بالنسبة لي النجاح، وهو أمر مختلف تمامًا".



وأضاف نجم ريال مدريد "أحب كرة القدم وإمتاع المشجعين والأشخاص الذين يحبون كريستيانو، العمر مجرد رقم، الأمر يتعلق فقط بالعقلية".



وكان رونالدو دخل مجال الأعمال التجارية خلال آخر 5 أعوام، عبر بوابة الملابس الداخلية والجينز، والعطور، وسلسلتي مطاعم وفنادق، وأحذية، ووكالة رقمية.



وعن مقارنته بإنجاز أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس وتايجر وودز أسطورة الجولف، علق رونالدو قائلًا: "لا أريد تقليد أي شخص.. يجب أن تكون نفسك طوال الوقت، لكن يمكنك دائمًا تعرف بعض التفاصيل الصغيرة من الناجحين ليس فقط في كرة القدم ولكن في الرياضات الأخرى أيضًا".



ويستعد رونالدو لقيادة فريقه يوفنتوس، أمام نظيره باير ليفركوزن الألماني، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعبه بـ "تورينو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى أبطال اوروبا.