في يوم المسنين.. بنك ناصر: نقدم مجموعة متنوعة من القروض لأصحاب المعاشات

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين والذي يواكب الأول من أكتوبر من كل عام يأتي التأكيد على اهتمام الوزارة بفئة كبار السن والمساهمات التى يمكن أن تقدمها هذه الفئة العمرية فى إطار الاستفادة من خبرات وطاقاتهم المهنية والعلمية، مع التعريف بالجهود المحلية والدولية المتعلقة بهم.





وأشارت إلى أنه تعزيزا لهذا الجهد شهد العام الماضى إصدار بنك ناصر لشهادة "رد الجميل" والمخصصة لكبار السن تنفيذا لسياسات الشمول المالى للبنك وامتدادا لدوره فى العمل الاجتماعى وإنه وللعام الثاني على التوالي يستمر البنك في طرح الشهادة وفئاتها 1000 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 أشهر دون خصم.





كما صرح الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بأ نه نظرًا للإقبال على هذه الوديعة، فقد تقرر تخفيض سن الشهادة إلى 65 عامًا، إضافة إلى تعديل دورية صرف العائد لضمان تلبية احتياجات كافة العملاء فأصبح العائد 15% شهري او بدورية صرف ربع سنوي بعائد 15.25% او دورية صرف نصف سنوي بعائد 15.5% او دورية صرف سنوية بعائد 16%.





وأوضح فاروق أن البنك قام في الآونة الأخيرة بتقديم مجموعة متنوعة من القروض لأصحاب المعاشات بشروط ميسرة تعتبر من أكثر التسهيلات التي تقدم لهذه الفئة من المجتمع ومن أمثلة هذه القروض قروض لتمويل المصروفات الدراسية والتي تصل إلى 50 ألف جنيه كذلك قرض لتمويل الزواج قرض تأثيث شقة الزوجية وقرض الإسكان وقرض تحسين الدخل لأصحاب المعاشات.



