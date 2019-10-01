بسبب عملها 13 ساعة.. شرطية أمريكية تواجه السجن 99 عاما.. فيديو وصور





تواجه الشرطية البيضاء أمبر جيوجير السجن لمدة قد تصل إلى 99 عاما، بعد أن وجدت هيئة المحلفين أنها مذنبة بقتل جارها "الأسود" الأعزل، وذلك بعد زعمت كذبا أنها اعتقدت أن شقته هي شقتها.وبعد ساعات من المداولات، توصلت هيئة محلفين إلى الحكم بالإجماع في محاكمة رفيعة المستوى بتهمة قتل بوثام جان البالغ من العمر 26 عاما في 2018 ، وذلك بعد 6 أيام من شهادة الشهود.وفي تكساس، تتراوح عقوبة القتل بين 5 إلى 99 عاما، ومن المتوقع أن تمثل عائلة الضحية أمام المحكمة خلال ساعات.وبمجرد النطق بحكم هيئة المحلفين، علت الأصوات داخل قاعة المحكمة، حيث صرخ أحد الأشخاص، قائلا : "شكرا يا رب" ، بينما احتفل المجتمعون أمام المحكمة قائلين "حياة السود تهم"، وذلك في إشارة إلى الحركة التي انطلقت نتيجة أعمال العنف والعنصرية ضد السود من الشرطة الأمريكية.وكانت جيوجير خارج الخدمة، لكنها كانت ترتدى الزي الرسمي عندما أطلقت النار على جين في 6 سبتمبر 2018، وقالت للشرطة إنها كانت في فترة دوام استمرت لأكثر من 13،5 ساعة.