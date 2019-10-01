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رياضة

ريال مدريد يعلن تعرض نجم دفاع الفريق لإصابة في الركبة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:28 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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محمد رشاد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم تعرض لاعبه ناتشو فيرناديز لإصابة في الرباط الداخلي للركبة اليمنى خلال مشاركته في مباراة الفريق اليوم الثلاثاء أمام كلوب بروج اليلجيكي (2 / 2) في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد في بيان له عقب المباراة: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا ناتشو فيرنانديز من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد تبين إصابته في الرباط الداخلي للركبة اليمنى".

واستبدل ناتشو بين شوطي المباراة ليحل بدلا منه البرازيلي مارسيلو ، الذي تعافى لتوه من إصابة لحقت به مؤخرا.

وعلى الأرجح سيغيب ناتشو عن الملاعب لمدة 10 أيام على الأقل، فيما قد تطول مدة غيابه إلى ثمانية أسابيع إذا ما تبين أن إصابته هي التواء في الركبة.
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