بـ فستان أسود.. المطربة السعودية وعد بـ اطلالة ساحرة

نشرت المطربة السعودية وعد إطلالة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي تستلقي على ظهرها، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، ورقتها.





وعلقت المطربة وعد على صورتها، وقالت: "لازم تستوعبوا أحيانًا.. ‏أن طاقة الشخص تكون صفر.. ‏لا زعلان ولا متضايق ولا نفسيه ولا نكدي بس ماله خلق ولا عنده طاقه للحكي والتنكيت والتميلح".





وعلق متابعوها على صورتها، وقالوا: ياربي على الأميرة النائمة، مرة حلوة، وآخرين عبروا عن مدى حبهم الشديد لها، ومدى رقة ملامحها ببعض كلمات الشعر والغزل.





وارتدت المطربة وعد فستانا طويلا باللون الأسود، والمنفوش من الاييفل، وبأكمام طويلة، وقد تداخل معه بعض القطع الشفافة من الجزؤ العلوي.





وتركت المطربة وعد شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة مميزة، وجذابة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها، وقد اختارت وعد غبراد ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، والماسكرا، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.





وأكملت المطربة وعد ببعض الاكسسوارات الانيقة، حيث اختارت عقد باللون الفضي حول عنقها، مع بعض الخواتم على يديها، وهو ما اكمل من إطلالتها بشكل جذاب للغاية.



