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أخبار العالم

هيلاري كلينتون تحكي عن خيانة زوجها لها مع متدربة في البيت الأبيض.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:47 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إن أكثر قراراتها جرأة كان استمرار زواجها من الرئيس الأسبق بيل كلينتون، بعد فضيحة خيانته لها.

وبحسب "ديلي ميل"، قالت السيدة الأولى السابقة، هيلاري كلينتون، في لقاء تلفزيوني :"أعتقد أكثر الأشياء التي فعلتها جرأة على الإطلاق، حسنا، شخصيا، كان اتخاذ قرار الاستمرار في زواجي".

وأضافت هيلاري كلينتون: "علانية وسياسيا، الترشح للرئاسة والاستمرار. فقط أستيقظ كل يوم وأستمر".

وفاجأت الإجابة، تشيلسي، ابنة هيلاري كلينتون، التي كان تشاركها المقابلة، حيث تستعد الأم وابنتها لطرح كتابيهما الجديد: "كتاب النساء الجريئات: قصص مفضلة عن الشجاعة والمرونة".

وقالت تشيلسي:"يا إلهي، لقد أربكتني إجابة أمي، لا أستطيع تجميع الكلمات، أنا فخورة جدا لكوني ابنتها".

وهزت فضيحة خيانة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، لزوجته، مع متدربة في البيت الأبيض، مونيكا لونسكي، والتي كانت تبلغ حينها 22 عاما، الولايات المتحدة، وأحدثت ضجة عالمية، وأدت في النهاية إلى عزله عام 1998.

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