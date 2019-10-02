فتاة تظهر بـ البكيني في شوارع الكويت.. والداخلية ترد

انتشر مقطع فيديو على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترتدي ملابس شفافة، قامت بخلعها أمام أبراج الكويت الشهيرة، خلال وقت الفجر، وأخذت صورًا تعد فاضحة ومخالفة لقوانين وعادات البلد.





ظهرت الفتاة في الصور بـ البكيني فقط، واعتقد مستخدمو مواقع التواصل بأنها مواطنة كويتية، لكن بحسب تصريحات مصدر أمني كويتي في عمليات الداخلية اليوم فإن الفتاة "ذات ملامح أوروبية وليست من مواطني البلد.





وبحكم أن الكويت بلد عريق، له ثقافات مختلفة وعادات دينية ومتحفظة، فقد أضاف المصدر وفقًا لصحيفة المرصد بأن الفتاة تعمدت الظهور بهذا الشكل أمام واحد من أهم وأشهر معالم الكويت ونشر الصور على الإنترنت لتسيئ لثقافة البلد.



