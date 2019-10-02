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أخبار البلد

البحوث الإسلامية: انتشار واسع لوعاظ الأزهر في مدن السويس وعقد لقاءات نوعية في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:31 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
شهدت القافلة التي شارك فيها وعاظ الأزهر الشريف في محافظة السويس، تنفيذ الكثير من الفعاليات التوعوية والانتشار الواسع بين المواطنين والشباب والطلاب في المدارس والمعاهد، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب _ شيخ الأزهر بتكثيف تواجد الوعاظ في مختلف المحافظات وتوعيتهم بالقضايا التي تلامس واقعهم بشكل مباشر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد إن برنامج عمل القافلة يستهدف مناقشة العديد من القضايا التى تشغل اهتمام الجمهور وخصوصا الشباب، من خلال التواصل المباشر معهم في مختلف أماكن تواجدهم، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم بلغة سهلة ومفهومة تبين وسطية الدين الإسلامي وتحذر من المفاهيم المغلوطة حول القضايا الفكرية والمجتمعية.

أشار الأمين العام إلى أن لقاءات القافلة تركز أيضا على توعية الناس بأمانة الكلمة وخطرها في بث الشائعات التي تهدم الأوطان، مع ضرب النماذج الواقعية على ذلك من التاريخ، وكيفية العمل على التصدي لهذه الشائعات من خلال بيان دور كل فرد من أفراد المجتمع في ذلك.

أوضح الأمين العام أن اللقاءات والندوات التي يعقدها أعضاء القافلة تعمل على ترسيخ الوسطية والتسامح والتعايش السلمى فى مواجهة المحاولات المستمرة لبث الفرقة فى نفوس أفراد المجتمع، والوقوف في وجه الشائعات التي يروجها أعداء الوطن.
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