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رياضة

ألعاب القوى بالأهلي تشارك في منافسات بطولة الجمهورية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:56 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض فريق ألعاب القوي بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي تقام خلال الفترة من 2 – 4 أكتوبر الجاري، على ملاعب استاد بنها الرياضي.

ويمثل الأهلي في البطولة 108 من اللاعبين واللاعبات، في جميع ألعاب القوى المختلفة بمشاركة 39 ناديا ومركزا للشباب، يمثلهم 690 لاعبا و520 لاعبة.

ويقود ألعاب القوى بالأهلي ياسر داوود رئيس الجهاز والمدير الفني، وعادل علي أبو بكر المدير الإداري، ووليد عبد الوهاب المشرف على الجهاز الطبي، ووائل عبد العظيم إداريا.

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