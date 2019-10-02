Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب المسلمين.. وزير الخارجية الأمريكي يشن هجوما عنيفا على الصين

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:24 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
Advertisements
رويترز
هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين اليوم، الأربعاء، بسبب معاملتها للويغور المسلمين، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر للفاتيكان.

ووجه بومبيو انتقاداته للصين في خطاب مهم ألقاه في مؤتمر للفاتيكان عن حرية العقيدة، وشمل الخطاب أيضا كوبا وإيران وباكستان وميانمار.

وقال: "عندما تحكم الدولة حكما مطلقا فإنها تطالب مواطنيها بعبادة الحكومة وليس الله. لهذا تضع الصين أكثر من مليون من الويغور، في مخيمات احتجاز، ولهذا تسجن القساوسة المسيحيين".

وتواجه الصين انتقادات واسعة بسبب إنشاء مجمعات في منطقة شينجيانغ النائية تصفها بأنها "مراكز تدريب مهني" لاجتثاث التطرف وإكساب الناس مهارات جديدة.

وقال بومبيو، في المؤتمر الذي نظمته السفارة الأمريكية في الفاتيكان: "اليوم يتعين أن نعد أنفسنا لمعركة أخرى دفاعا عن كرامة الإنسان وحرية العقيدة، المخاطر اليوم أكبر مما كانت عليه حتى خلال الحرب الباردة لأن التهديدات أكثر تنوعا وعددا".

وزار بومبيو، الذي من المنتظر أن يجتمع مع البابا فرنسيس صباح غد، كنيسة سيستين وأجزاء أخرى من متاحف الفاتيكان.
Advertisements

ترشيحاتنا

مهر الزوجة .. علي جمعة يكشف عن خطأ شائع يقع فيه الآباء

ثورة النواب لن تهدأ .. البرلمان يستدعي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لمحاسبتهم.. تفاصيل

من غرفة نومها.. إنجي وجدان تتألق بالأحمر المنقوش والشعر الكيرلي

موقف صالح جمعة.. مران بدني للغائبين عن مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

موعد والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

Advertisements

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي

اخبار الرياضة.. رد ناري من مرتضى منصور على شكاوى الأهلي.. مفاجأة في مساندة تركي آل شيخ لـ الخطيب.. وهجوم أبيض على الكاف

بعد آخر تخفيض.. أرخص سيارة في مصر موديل 2020.. تفاصيل ومواصفات

السودان تفجر مفاجأة حول التطبيع مع إسرائيل

منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

بشرى سارة.. استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.. وعقوبة على نفاد البنزين في قانون المرور الجديد

انفراجات ينتظرها محدودو الدخل..تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وزيادة دعم التموين..وترقب لأسعار البنزين الجديدة

أجمل عذراء في مصر.. لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي وما قصتها مع الـ حاج متولي

ثورة النواب لن تهدأ .. البرلمان يستدعي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لمحاسبتهم.. تفاصيل

هزت عرش الزمالك .. 17 معلومة عن المرأة الحديدية في الكاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للإعاقة: رؤية مصر للتنمية المستدامة تظهر في الاهتمام بالتعليم.. صور

معرض الآثار الغارقة يصل الى ولاية كاليفورنيا الأمريكية..صور

مجهولون يشوهون السور التاريخي لكورنيش الإسكندرية والحي يبدأ تنظيفه.. صور