الضوضاء والشيخوخة.. تعرف على أسباب فقدان السمع وعلاجه



* التهابات الأذن

* الحساسية

* الأورام الحميدة

* تراكم الشمع في الأذن

* الشيخوخة

* صدمة في الرأس

* الضوضاء



أعراض فقدان السمع



* عدم تحمل الضوء

* التنفس السريع

* الشعور بالبرد

* القئ

* تصلب الرقبة

* الصداع المستمر

* رنين في الأذن

* مشكلة في سماع الحروف الساكنة



علاج فقدان السمع



* إزالة الشمع

* زراعة قوقعة

* الجراحة

* تركيب سماعة



فقدان السمع واحد من الأمراض التي تتعرض لها دون سابق إنذار، فبمجرد تعرضك للضوضاء أو ارتفاع في درجة حرارة جسمك، يمكن أن تصاب به، فتعرف على أعراض وأسباب وعلاج فقدان السمع وفقًا لموقع “boldsky”.