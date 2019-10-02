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مرأة

الضوضاء والشيخوخة.. تعرف على أسباب فقدان السمع وعلاجه

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:08 م
صدى البلد
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قسم المرأة
فقدان السمع واحد من الأمراض التي تتعرض لها دون سابق إنذار، فبمجرد تعرضك للضوضاء أو ارتفاع في درجة حرارة جسمك، يمكن أن تصاب به، فتعرف على أعراض وأسباب وعلاج فقدان السمع وفقًا لموقع “boldsky”.

اسباب فقدان السمع 

* التهابات الأذن
* الحساسية
* الأورام الحميدة
* تراكم الشمع في الأذن
* الشيخوخة
* صدمة في الرأس
* الضوضاء

أعراض فقدان السمع

* عدم تحمل الضوء
* التنفس السريع
* الشعور بالبرد
* القئ
* تصلب الرقبة
* الصداع المستمر
* رنين في الأذن
* مشكلة في سماع الحروف الساكنة

علاج فقدان السمع

* إزالة الشمع
* زراعة قوقعة
* الجراحة
* تركيب سماعة
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