اعتراضًا على قرار نقلها.. مدرّسة تحاول الانتحار في قنا



تبين من التحريات الأولية أن المدرسة حاولت الإنتحار بإصابة نفسها بآله حادة مما تسبب في قطع الشرايين و الأوتار باليد اليسرى أثناء تواجدها بمديرية التربية والتعليم بقنا.



تحرر محضر بالواقعه و تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعه.





قطعت معلمه بمدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بمدينة قنا، شرايين يدها، اعتراضًا على قرار نقلها إلى مدرسة أخرى.تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا من قسم شرطة قنا، يفيد، وصول ياسمين هلال أحمد، 30 عامًا، إلى مستشفى قنا العام، مصابه بقطع في شرايين و أوتار يدها اليسرى.