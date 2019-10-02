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مرأة

جفاف الشفايف وتغير لونها.. مؤشر للإصابة بأمراض خطيرة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:58 م
صدى البلد
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قسم المرأة
تعتبر الشفايف من أكثر الأماكن حساسية في الجسم بسبب احتوائها على أكثر من مليون نهاية عصبية، لذلك فهي تحتاج لرعاية خاصة طول الوقت، بجانب الرعاية قد تكون الشفايف لمبة إنذار لتخبرنا بما يحدث في جسمنا كما أشار موقع "bright side" 

- الشقوق في زوايا الفم :- 
وجود لعاب على زوايا الفم او الشفايف بسبب لعق الشفاه أحيانًا قد يكون بيئة مثالية للبكتيريا او الإصابة بعدوى، فهي السبب الأكثر شيوعا لهذه الشقوق،فإذا حدث ذلك كثيرًا سيكون من الضروري الذهاب إلى الطبيب لاكتشاف تلك العدوى .

- جفاف الشفايف :- 
قد يشير جفاف الشفايف إلى قلة الرطوبة في باقي أجزاء الجسم، كما يمكن أن يحدث أيضا بسبب المناخ أو الإجهاد وفي هذه الحالة سيكون شرب المزيد من الماء واستخدم الكريمات المرطبة أمر جيد، كما يمكن أن يكون سبب تشقق الشفاه وجفافها هي الحساسية ، لذلك يرجى الانتباه إذا كان هناك بعض الأعراض الأخرى مثل الحكة.

- تغير لون الشفايف :- 
تشير الشفاه الزرقاء إلى نقص في نسبة الأكسجين في الدم، كما يمكن تواجد نفس الأعراض في الأصابع.

يمكن أن تشير الشفاه البيضاء أو الشاحبة إلى فقر الدم ، الأمر الذي يتطلب في الواقع رعاية طبية، ومن الممكن أيضًا أن يكون هناك انخفاض في نسبة السكر في الدم أو مشاكل في الدورة الدموية أو نقص الفيتامينات.
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