بالتفاصيل وأسماء الفائزين.. إتحاد الآثاريين العرب يعلن جوائز 2019

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى أمين عام الاتحاد العام للآثاريين العرب عن أسماء الفائزين بجوائز الاتحاد لعام 2019 بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم 32 ،وهي جوائز تصل قيمتها المادية إلى 150 ألف جنيه بجانب الجوائز المعنوية التى تمنح للرواد والباحثين المتميزين فى مجال تخصصاتهم .



وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب بأن "جائزة الاتحاد للتفوق العلمى لشباب الأثريين" تمنح لشباب الأثريين الذين قدموا أو شاركوا بشكل فاعل ومتميز فى أعمال جادة ومبتكرة وأظهرت باكوة بحوثهم وأعمالهم العلمية والعملية تفرد وتميز عن اقرائهم فى علوم الآثار والترميم والمتاحف وفاز بها الدكتور ضياء زهران نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والدكتور عبد الله كامل مدرس ترميم وصيانة الآثار كلية الآثار جامعة القاهرة والدكتورة هلا أصلان خبيرة الإيكوموس من سوريا.



وأوضح الدكتور ريحان بأن جائزة الاتحاد للتميز الأكاديمى تمنح لكل من ساهم بشكل فاعل ومتميز فى مجال تخصصه وشارك فى أعمال الكشف الأثرى وتميزت بحوثه بالتطبيق العملى سواء فى مجال التنقيب أو المتاحف أو الترميم أو النقوش الأثرية وقد فاز بها الدكتور سيد حميدة أستاذ الترميم المعمارى والإنشائى للمبانى و المواقع التاريخية والأثرية قسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة والدكتور نادر عبد الدايم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس .



وأشار إلى جائزة الاتحاد للجدارة العلمية وتمنح للشخصيات العلمية البارزة فى مجال علوم الآثار والعمارة والتراث والترميم والمتاحف وتحقيق المخطوطات والحرف والصناعات التقليدية، ممن ساهموا بدراستهم وبحوثهم ومدرستهم العلمية فى رفع مستوى الوعى بقيمة الآثار والعمارة والتراث القومى فى بلدتهم وفاز بها خالد شنوان البشايرة جامعة اليرموك بالأردن بينما فاز بجائزة الاتحاد التشجعية للوعى الأثرى الأستاذ يوسف أسامة وزارة الآثار.



وينوه الدكتور ريحان إلى جائزة الاتحاد التقديرية، وتمنح للهيئات والمؤسسات العاملة فى مجال الآثار والتراث الثقافى والإعلامى أو المراكز البحثية المعنية بالآثار والبحوث ذات الصلة بعلوم الآثار وكذلك الشخصيات التى تقدم عملا جليلا متميزًا فى خدمة التراث الإنسانى وتساهم فى إذكاء الوعى بقيمة وحماية الآثار والتراث الإنسانى وقد فاز بها الدكتور أحمد بن عمر الزيلعى من جامعة الملك سعود وشيخ المعماريين فى مصر المهندس عصام صفى الدين.



وحصل على درع الاتحاد العام للآثاريين العرب الدكتور زيدان كفافى من جامعة اليرموك والذى يمنح لشخصية لها مكانتها العلمية ودورها الفاعل فى ترسيخ مفهوم التراث الأثرى والحضارى، والذين لا يقل عطاؤهم العلمى عن 30 عامًا ولهم مدرسة متميزة فى مجال تخصصهم.



وتابع بأن جائزة الدكتور محمد صالح شعيب لخدمة التراث الحضارى وقدرها 2500 جنيه تمنح لمن تفانوا فى خدمة التراث، وتعرضوا لمخاطر أثناء تادية أعمالهم وكانت لهم تضحيات كبيرة فى مجال عملهم وقد فاز بها اسم المرحوم بإذن الله الأستاذ عاطف محمد حسن مندوب أمن بمنطقة مصر القديمة والفسطاط توفي أثناء تأدية عمله.



وجائزة باسم الراحلة ابتهال جمال عبد الرؤوف وقيمتها 1000 جنيه، وتمنح للخريجيين بكلية الآداب قسم الآثار شعبة الآثار الإسلامية بجامعة المنيا وفاز بها الطالب طه ناجح عبد الهادى إبراهيم .



ونوه الدكتور ريحان إلى جائزة الشيخ جميل عبد الرحمن خوقير رحمه الله وقدرها (عشرون ألف ريال سعودى) وقد قسمت هذه الجائزة لقسمين الأول فى التراث والحضارة الإسلامية بمكة المكرمة "أم القرى"، والثانى فى أثر الحضارة الإسلامية في أوروبا وآسيا، على أن يظهر البحث أهداف بناء الأثر وأثره على النمو الحضارى وقد فاز بالقسم الأول الدكتور ضياء العنقاوى "عن مجمل أعماله عن مكة المكرمة " وفاز بالقسم الثانى الدكتور أحمد دقماق "عن أعماله حول أثر الحضارة الإسلامية في أوروبا ".



ومن المقرر أن يتم تكريم الحاصلين على جوائز الاتحاد لعام 2019 وتسليمهم الجوائز فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الثانى والعشرين للاتحاد العام للآثاريين العرب المقرر انعقاده السبت 9 نوفمبر المقبل بمقر الاتحاد بالشيخ زايد

