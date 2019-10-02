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رياضة

رمضان صبحي يفتتح أهداف الأهلي أمام الإنتاج الحربي فى الدورى المصري .. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:33 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول أمام ضيفه الانتاج الحربي فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

سجل الهدف رمضان صبحى فى الدقيقة 25 من زمن المباراة ، بعد تمريرة من عمق الملعب من محمد مجدي قفشة الى رمضان الذي سدد الكرة من أعلى حارس الإنتاج عامر عامر .


الأهلي افتتح موسمه بالفوز على سموحة السكندري بهدف نظيف في الأسبوع الأول، بينما فاز الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة على فريق مصر الصاعد حديثًا للمسابقة.



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