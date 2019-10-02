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أخبار البلد

سفير ألمانيا بالقاهرة: مصر وبرلين تربطهما علاقات شراكة كبيرة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:28 م
سفير المانيا بالقاهرة
سفير المانيا بالقاهرة
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محمد مجدي
قال سيربل جان نون سفير ألمانيا بالقاهرة ان هناك علاقة شراكة مهمة تربط بين مصر وألمانيا.

وأضاف سفير ألمانيا في القاهرة خلال كلمته الافتتاحية في احتفالية السفارة بالعيد القومي الألماني انه في كافة اللقاءات بين كبار المسئولين في مصر والمانيا يتم التأكيد علي تلك الشراكة  من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري.

وأكد خلال الاحتفال بمرور 40 عاما بحضور مجموعة من الوزراء و السفراء وكبار الشخصيات ومحافظ القاهرة ونائبا مدينتي شوتجارت وفرانكفورت، علي علاقة التوأمة التي تربط مدينة القاهرة ومدينتي فرانكفورت علي نهر الماين وشتوتجارت.

كما أكد علي استمرار بلاده في الاستثمار بمصر خاصة في تعزيز  المدارس والجامعة الالمانية وكافة المؤسسات التعليمية الاخري، وان التفاعل مع الشباب المصري يعد ميزة حقيقية.

وتابع قائلا : عليكم ان تفخروا بهؤلاء الشباب، موضحا أن الثقة التي يتم ايداعها فيهم افضل استثمار لمستقبل عظيم لمصر.
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