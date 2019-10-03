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أخبار العالم

ارتفاع كبير في استثمارات البنوك الإماراتية بمصر والسعودية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:13 م
ارتفاع كبير في استثمارات
ارتفاع كبير في استثمارات البنوك الإماراتية في مصر والسعودية
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دعاء أبوهشيمة
ارتفعت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر إلى 101 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من عام 2019 بزيادة 24.7%، مقارنة مع 81 مليار درهم في ديسمبر 2018.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك الإماراتية في مصر والسعودية تشكل نحو 18% من اجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكشفت تلك الإحصائيات أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في مصر زادت قيمتها إلى نحو 47.5 مليار درهم.

وفي السعودية بلغت قيمة الاستثمارات 53.5 مليار درهم في النصف الأول من العام، خلال فترة الرصد ذاتها.

ومن بين أكثر البلدان التي شهدت أعلى زيادة على أساس ربع سنوي في الاستثمارات البنكية الإماراتية جاءت السعودية بواقع 6.6 مليار درهم /٪14.2 /ومصر بواقع 4.1 مليار/9.5%/ وجزر كايمان بواقع 2.3 مليار درهم /6.3%/ .

وسجلت السعودية أعلى زيادة على أساس سنوي بواقع 19 مليار درهم /54.9 %/ تليها مصر بواقع 13 مليار درهم /37.7% / ثم المملكة المتحدة بواقع 11.1 مليار درهم /22.1%/ .

ومع نهاية سبتمبر 2018 بلغ إجمالي الأصول القائمة 2.84 تريليون درهم تقريبًا، حسب الإحصائيات الرسمية.

وجدير بالذكر أن النظام المصرفي الإماراتي يعد الأكبر من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
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