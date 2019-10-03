صحيفة إسبانية تسخر من أداء حارس ريال مدريد

ركزت صحيفة "آس" الإسبانية في نسختها الورقية الصادرة اليوم الخميس 3 أكتوبر على أداء الحارس البلجيكي تيبو كورتوا المتراجع، والذي تسبب في غضب جماهير ريال مدريد خلال مباراة كلوب بروج الأخيرة على ملعب سانتياجو برنابيو بالإضافة إلى تسليط الضوء على نتائج مباريات الأمس في بطولة دوري أبطال أوروبا، وعنونت قائلة " هذا ليس كورتوا".





وكشفت الإحصائيات عن أرقام كورتوا خلال مسيرته الكروية بداية مع نادي جينك البلجيكي وأتلتيكو مدريد الإسباني حتى الريال حاليًا، وأوضحت البيانات أن كورتوا كان يستقبل 0.66 هدف في كل مباراة مع جينك، ومع أتلتيكو مدريد كان يستقبل 0.81 هدف في المباراة الواحدة، وارتفعت هذه النسبة إلى 0.99 هدف في كل مباراة مع تشيلسي الإنجليزي، حتى وصلت إلى 1.37 هدف في المباراة الواحدة مع المرينجي.



