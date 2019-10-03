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رياضة

طريقة التصويت لـ محمد صلاح للفوز بجائزة هدف الشهر فى ليفربول.. عبر هذا الرابط

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:13 م
أحمد هاني
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي فتح رابط للتصويت، لجائزة أفضل هدف لشهر، والتي يتواجد فيها محمد صلاح نجم منتخب مصر والريدز ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أجمل أهداف النادي عن شهر سبتمبر الماضي.

وكشف نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي على"الإنترنت" عن قائمة تضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها عن شهر سبتمبر الماضي، من بينهما هدف سادي ماني في شباك نيوكاسل، إضافة إلى هدف أرنولد في شباك تشيلسي.

وتواجد هدف محمد صلاح الرائع في شباك نيوكاسل يونايتد ضمن قائمة الأهداف المرشحة لحصد الجائزة.

للمشاركة في التصويت لـ محمد صلاح .. اضغط هنا

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