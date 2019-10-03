جاحدة يا بطل.. إطلالة ياسمين الخطيب بالأسود تثير الجمهور.. شاهد

نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"



وظهرت ياسمين الخطيب باطلالة جرئية ، حيث ظهرت وهى مرتدية فسستان اسود وشعرها الاشقر المنسدل على الاكتاف ، ومكياج ناعم ابرز ملامحها الانوثية .



ونالت اطلالة ياسمين الخطيب الجرئية تعليقات الغزل من جمهورها : _



يا نهار ابيض، القمر، قشطة، الحلوة، الاسود يليق بكي، ربنا يحميكى، جاحدة، البطل، الشعر الاحمر احلى، جميلة، هل عندك شك انك اجمل امرأة في الكون".



