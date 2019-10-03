Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

جاحدة يا بطل.. إطلالة ياسمين الخطيب بالأسود تثير الجمهور.. شاهد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:28 م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
Advertisements
محمد بدران
نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"

وظهرت ياسمين الخطيب باطلالة جرئية ، حيث ظهرت وهى مرتدية فسستان اسود وشعرها الاشقر المنسدل على الاكتاف ، ومكياج ناعم ابرز ملامحها الانوثية .

ونالت اطلالة ياسمين الخطيب الجرئية تعليقات الغزل من جمهورها : _

يا نهار ابيض، القمر، قشطة، الحلوة، الاسود يليق بكي، ربنا يحميكى، جاحدة، البطل، الشعر الاحمر احلى، جميلة، هل عندك شك انك اجمل امرأة في الكون".

جاحدة يا بطل.. إطلالة ياسمين الخطيب بالأسود تثير الجمهور.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلالة رقيقة.. مى سليم فى أحدث ظهور بـ فستان ذهبى

شاهد.. أحدث جلسة تصوير لـ سميرة سعيد

بـ فستان أسود كت.. سيرين عبد النور في إطلالة ناعمة برفقة زهير مراد

يا حزين يا قمقم تحت بحر الضياع.. ياسمين الخطيب فى إطلالة غامضة بالاسود.. شاهد

ياسمين الخطيب تثير جدلا بإطلالة جريئة.. شاهد

إزاى الأمن يعديكي من البوابة.. متابع يحرج لقاء الخميسى فى مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد يقترب من إنجاز محمود الخطيب في الدوري المصري

تعليقات صادمة على استبعاد محمد صلاح من المنتخب.. شاهد

اعشاب تخفف الوزن فى اسبوع فقط تخلصك من كابوس الكرش

طريقة عمل الأرز باللبن للشيف سالى فؤاد

محمد صلاح يدخل صراعا شرسا مع ميسي.. تعرف على التفاصيل

تحرش على الهواء.. ترامب يلامس قدم رئيس فنلندا خلال مؤتمر.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة الطباخ فى ضيافة صدى البلد ..صور

الكيلو بـ 60 جنيها.. مبادرات الخير في قنا تزلزل عرش اللحوم

الرئيس يضع أكاليل الزهور علي النصب التذكارى للجندي المجهول.. صور