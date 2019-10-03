زوج مقهور يقاضي عشيق زوجته ويطالبه بتعويض.. لن تصدق النتيجة.. شاهد

في واقعة غريبة من نوعها، أقدم أمريكي من ولاية "نورث كارولينا" على مقاضاة عشيق زوجته السابقة بعد أن تسبب في تدمير زواجه، وتمكن بالفعل من الحصول على حكم لصالحه بتعويض تقدر قيمته بنحو 750 ألف دولار أمريكي.



وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس، أن القاضي حكم لصالح الزوج "كيفن هوارد" بناءًا على قانون يُعرف باسم "Alienation of Affections"، وهو لا يوجد الآن سوى في عدد قليل من الولايات في أنحاء البلاد، وفي مثل هذه الحالات يقوم الزوج أو الزوجة برفع دعوى قضائية ضد "طرف ثالث" يُعتقد أنه مسئول عن تدمير أو الإضرار بالزواج أو "تعمد التدخل في العلاقة الزوجية"، وغالبًا ما تكون نتيجة القضية منح تعويض مالي للطرف المتضرر.



وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة وجدت المدعي عليه مذنبًا فيما يتعلق بـ"سرقة زوجة هوارد".



من جانبه، قال "هوارد" في تصريح لشبكة "CNN" الإخبارية إن المدعي عليه كان زميلًا لزوجته آنذاك في العمل، وقد تناول العشاء معهما عدة مرات وقضوا وقتًا معًا، وكان يعتقد أنه صديق؛ واكتشف وجود علاقة بين المدعي عليه وبين من أصبحت الآن طليقته، بعد أن استعان بمحقق خاص عندما شعر بوجود أمر مريب عقب طلبها الانفصال عنه.



وتابع موضحًا أن الأمر بالنسبة له لا يتعلق بالنقود، بل بمشاعره حيال قدسية الزواج، وقد أراد أن يسلط الضوء على المسئوليات الزوجية، ليس فقط من الناحية الدينية، لكن من الناحية القانونية كذلك.



وفي السياق ذاته، أفاد تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية بأن زواج "هوارد" استمر لمدة 12 عامًا قبل أن تطلب منه من كانت شريكة حياته آنذاك الطلاق، مشيرة إلى أنه كان يعمل كثيرًا، لكنه يزعم أن السبب في ذلك هو مشاعرها حيال عشيقها، الذي قرر بعد ذلك تحديه في المحكمة.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه في حال لم يتمكن المدعي عليه من دفع مبلغ التعويض على الفور، فإن المبلغ سوف يُضاف إلى سجله باعتباره "دين غير مدفوع".