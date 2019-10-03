غدا .. أسوان يعسكر استعدادا للأهلي

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بنادي أسوان بقيادة مجدى عبدالعاطى ،دخول الفريق معسكرا مغلقا غدًا الجمعة، ضمن الاستعداد للقاء الأهلي في ثالث جولات الدوري الممتاز، يوم السبت المقبل باستاد أسوان الرياضي.



وصرح مجدى عبدالعاطي المدير الفنى للفريق في تصريحات "لصدى البلد " أنه قرر دخول الفريق معسكرًا مغلقًا غدا الجمعة بالقرب من استاد أسوان الرياضي، الملعب الذي سيقام عليه اللقاء .



ووعد بتقديم لاعبيه لمستوى متميز أمام النادي الأهلي وأشار بأنه أستفاد من الجولتين السابقتين ، وتحقيق العديد من المكاسب الفنية والبدنية، وحالة الالتزام والانضباط لدى اللاعبين وتنفيذ التعليمات على الوجه الأكمل والوصول لأعلى درجات الانسجام والتفاهم.



يذكر أن خسر الفريق الأول بنادي أسوان أولي مبارياته في الدورى بنتيجة 3/2 لصالح فريق مصر للمقاصة علي ملعب استاد أسوان الرياضي .



بينما انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي أسوان واف سي مصر ،بالتعادل السلبي في ثاني جولات الدورى الممتاز موسم 2019/2020.

