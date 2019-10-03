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رياضة

نكشف موقف عبد الله السعيد من المشاركة أمام الطلائع في الدوري

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:42 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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منتصر الرفاعى - محمد رشاد
كشفت الفحوصات الطبية التي أجرها عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن عدم تعرض السعيد لأي إصابة عضلية وأن الإصابة عبارة عن إجهاد فى عضلات الظهر.

وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز أن عبد الله السعيد يعاني من إجهاد بسيط فى الظهر، وأن اللاعب جاهز للمشاركة فى تدريبات الفريق غدا الجمعة على استاد الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة طلائع الجيش فى الاسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتا بعد الفوز في أول لقائين أمام إنبي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، والفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف.
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