Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. هجوم نارى من رضوى الشربيني على مصطفى أبو تورتة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:38 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
Advertisements
حمزة شعيب
عقبت الإعلامية رضوى الشربيني، على واقعة "مصطفى أبو تورتة"، المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "محدش علمك إن في حاجة اسمها زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، محدش علمك إن بيوت الناس ليها حرمة".

وتابعت "الشربيني"، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع عبر قناة "سي بي سي": "محدش علمك الفرق بين الراجل ورجل الكنبة، دينك معلمكش إنه فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، متعلمتش إن نهاية العلاقة لازم يكون فيها شرف وتكون بأدب يا محترم، واضح إن محدش علمك علشان ماما مشيت ورا خالك".

وأردفت الشربينى: "كنت عايز تعملها فضيحة بجلاجل، هو في واحد يسيب خطيبته في قاعة الفرح إلا لو فيها حاجة وعايز يكسر نفسها وقلبها، تسمع عن كده ولا متسمعش يا أبو تورتة، الفضيحة إللي كنت عايز تعملهالها محصلتش ولكن ربنا رفع ستره عنك وخلاك يا أبو تورتة عبرة لمن يعتبر، إنت أخدت نصيبك مني ومن كل رجال ونساء وشباب الوطن العربي كله، إنت مش هتلاقي حد يتجوزك، لو بطة ماشية مش هترضى أصلًا تبصلك"، وتابعت موجهة حديثها لأهله وأصدقائه: "مفيش فرد واحد يقوله حرام عليك اتقي الله إحنا عندنا ولايا وبنات، مفيش حد فيكم عاقل وعنده رحمة وقلب يقوله ارحم البنت وسمعتها، يا نهار أبيض هو إحنا وصلنا لكده".

هذا وقد انتشرت في الأيام الأخيرة، على السوشيال ميديا، واقعة "مصطفى أبو تورتة"، والذي ترك خطيبته يوم الخطبة في القاعة، بعد أن أخذ "الشبكة" و"التورتة"، ولذلك أطلق عليه رود السوشيال ميديا "مصطفى أبو تورتة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بين مؤيد ومعارض.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بفيديو .. شاهد

سرق التورتة وهرب من خطوبته.. تعرف على قصة مصطفى أبو تورتة.. صور

فيديوجراف| العريس الهارب.. حكاية مصطفى أبو تورتة ونهال

حلوة التورتة دي وريني.. عمرو عبد الجليل يسخر من واقعة مصطفى تورتة

هتجيب ناس تزعل معاك.. هجوم ناري من رضوى الشربيني ضد مصطفى أبو تورتة

دمرتوا حياته.. متابع يهاجم رضوى الشربينى بعد نشر حكاية أبو تورتة

ترشيحاتنا

نكشف موقف عبد الله السعيد من المشاركة أمام الطلائع في الدوري

بعد إصداره.. 30 معلومة عن قانون المحال العامة

مفاجأة سارة.. الكاف يدعو الزمالك لحضور قرعة دوري أبطال أفريقيا

مسئول بـ الكاف: الزمالك يعطل انطلاق دور المجموعات فى هذه الحالة

الفنانة شاهيناز تكشف تفاصيل العودة من الاعتزال.. فيديو

الكاف في ورطة.. الزمالك وجينيراسيون قيد الانتظار والوداد يترقب.. والترجي يخشى الإعادة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج مقهور يقاضي عشيق زوجته ويطالبه بتعويض.. لن تصدق النتيجة.. شاهد

بروسومات ديزني.. غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة عبر انستجرام

6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق