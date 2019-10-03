شاهد.. هجوم نارى من رضوى الشربيني على مصطفى أبو تورتة

عقبت الإعلامية رضوى الشربيني، على واقعة "مصطفى أبو تورتة"، المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "محدش علمك إن في حاجة اسمها زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، محدش علمك إن بيوت الناس ليها حرمة".



وتابعت "الشربيني"، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع عبر قناة "سي بي سي": "محدش علمك الفرق بين الراجل ورجل الكنبة، دينك معلمكش إنه فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، متعلمتش إن نهاية العلاقة لازم يكون فيها شرف وتكون بأدب يا محترم، واضح إن محدش علمك علشان ماما مشيت ورا خالك".



وأردفت الشربينى: "كنت عايز تعملها فضيحة بجلاجل، هو في واحد يسيب خطيبته في قاعة الفرح إلا لو فيها حاجة وعايز يكسر نفسها وقلبها، تسمع عن كده ولا متسمعش يا أبو تورتة، الفضيحة إللي كنت عايز تعملهالها محصلتش ولكن ربنا رفع ستره عنك وخلاك يا أبو تورتة عبرة لمن يعتبر، إنت أخدت نصيبك مني ومن كل رجال ونساء وشباب الوطن العربي كله، إنت مش هتلاقي حد يتجوزك، لو بطة ماشية مش هترضى أصلًا تبصلك"، وتابعت موجهة حديثها لأهله وأصدقائه: "مفيش فرد واحد يقوله حرام عليك اتقي الله إحنا عندنا ولايا وبنات، مفيش حد فيكم عاقل وعنده رحمة وقلب يقوله ارحم البنت وسمعتها، يا نهار أبيض هو إحنا وصلنا لكده".



هذا وقد انتشرت في الأيام الأخيرة، على السوشيال ميديا، واقعة "مصطفى أبو تورتة"، والذي ترك خطيبته يوم الخطبة في القاعة، بعد أن أخذ "الشبكة" و"التورتة"، ولذلك أطلق عليه رود السوشيال ميديا "مصطفى أبو تورتة".