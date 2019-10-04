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توك شو

تفاصيل عمل أول مقر لصندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
الإدمان
الإدمان
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قسم التوك شو
قالت وفاء مختار عوض، أحد الشباب في "بيت التطوع" لمكافحة الإدمان، إنها متطوعة منذ ثلاث سنوات، موضحة أن الذي شجعها على ذلك هو حبها للعمل فى الأشياء التى تفيد المجتمع، والذي يؤثر فيه بشكل ايجابي.

وأضافت وفاء مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي ام سي"، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن سبب انضمامها إلى بيت التطوع لأنه أول مقر دائم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بجامعة القاهرة .

وأشارت وفاء مختار إلى أن هناك بعض الشباب يأتون اليهم لمعرفة اضرار الحبوب المخدرة التي يدمنونها، وذلك محاولة من الشباب لمعرفة أضرار هذه الحبوب للتخلص منها.

وكشفت أن أرقام خط العلاج المخصص لمكافحة الإدمان هو 16023 وأوضحت أن العلاج يكون مجانا و في سرية تامة و تنصح بالتوجه لهذا الخط العلاجي في حالة الإدمان و ذكرت ان هناك شباب كثير متطوع كانوا مدخنين و أقلعوا عن التدخين و يبدأون بقول تجربتهم للشباب الذين يزالون يدخنون.
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