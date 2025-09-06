أستاذ دراسات إسرائيلية: تصريحات نتنياهو عن مصر تستهدف الهروب من الأزمات داخل إسرائيل

أكد محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن تصريحات نتنياهو عن مصر تستهدف الهروب من الازمات داخل إسرائيل .

وقال محمد عبود في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتنياهو لديه أزمات مع المستوى العسكري ولديه أزمة مع الحريديم ولديه أزمات في قانون التهرب من التجنيد داخل إسرائيل ".



وتابع محمد عبود :" مصر وضعت مقترح لإنهاء حرب غزة بصفقة جزئية تنتقل على صفقة شاملة لإنهاء الحرب بشكل كامل في القطاع".



وأكمل محمد عبود :" أمام المجتمع الدولي بنيامين نتنياهو يرفض مقترح مصر لإنهاء حرب غزة".

ولفت محمد عبود: “العالم بأكمله أصبح يشاهد اغلاق الاحتلال للجانب الفلسطيني من معبر رفح وعرقلة الاحتلال لدخول المساعدات لغزة”.