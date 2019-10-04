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بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحي القيوم بالشرقية .. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
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محمود محسن
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد الحي القيوم بقرية العجمي التابع لمحافظة الشرقية.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان : "منزلة الشهداء والتضحية في سبيل الوطن".

وأضافت الوزارة، أن انتصارات السادس من أكتوبر 1973م – العاشر من رمضان 1393هـ –، ملحمة كبرى سطرت فيها الجندية المصرية أسمى معاني البطولة والفداء والتضحية.

وتجلى فيها معدن الجندي المصري الأصيل بإيمانه بالله وثقته في نصر الله تعالى له، وصدقه مع نفسه، وقوة عزيمته وإرادته في تحقيق هدفه ومراده.




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