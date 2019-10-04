كنوز مصرية وتحديات الأمن القومي دورات للشباب بالمنيا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا سلسلة من الأنشطة الرياضية خلال شهر سبتمبر الماضي بعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، حيث تنوعت الأنشطة المنظمة مابين دورات تدريبية وندوات تثقيفية وقوافل رياضية ومشاركة فى مهرجانات و مؤتمرات ، وذلك في إطار دعم الأنشطة الرياضية والترفيهية لفئة الشباب والطلاب من أبناء المحافظة وتنمية مهاراتهم.





قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن إدارة الطلائع شاركت فى الاجتماع السنوى لمدربى و مشرفى مشروع " سفراء ضد الفساد " وحفل تكريم الطلائع المتميزين بالمركز الأليمبى بالمعادى ، ونظمت ندوة عن ( تحديات الأمن القومى لمصر)، وكذلك المسابقة الفنية ( كنوز مصرية) فى مجال الموسيقى و الكورال والمسرح والفن التعبيرى.





وأوضح مندى عكاشة أن إدارة البرلمان بالمديرية ساهمت فى المؤتمر القومى الأول لبرلمان المدارس و المعاهد الأزهرية بالجزيرة ، واستكملت فعاليات برنامج ( بنكمل بعض ) بمراكز شباب تله و ماقوسة والمدينة (أ) والذى ينفذ على مستوى محافظات الجمهورية وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على حث الشباب على نشر السلام المجتمعي بين فئات المجتمع المختلفة ، كما نفذت دورة عن ( التنمية السياسية للشباب ) ، إلى جانب لقاءات برلمانية في العدوة و بنى مزار .





وأضاف مندى عكاشةأن إدارة الشباب بالمديرية شاركت في تصفيات نهائية لمهرجان ( ابداع ) على مستوى الجمهورية الذى أقيم بالقاهرة في مجالات ( الرواية ، الفنون الشعبية ، الموسيقى والكورال ، السيناريو والحوار ، تأليف مسرحي ، أبحاث رياضية )، وأقامت ورش عمل ضمن نشاط النادي الثقافي و الأندية السكانية ، ودورة تدريبية عن الإسعافات الأولية، كما نظمت مسابقة للمعلومات العامة بمراكز الشباب.



