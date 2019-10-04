وزير الداخلية مهنأًً وزير الدفاع بانتصارات أكتوبر: التاريخ سجل دور القوات المسلحة بأحرف من نور

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى،بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.





ونصت البرقية: "يَسرنى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة الاحتفال بذكرى الســـادس من أكتـوبـــر أن نَبعث لســـيادتكـــم والمجلــس الأعلـى للقــوات المسلحـة والقادة والضـباط وضباط الصــف والصـناع العســكريين والجنــود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.





لقد كان عطاء قواتنا المسلحة الباسلة وسيظل متصلًا بمسيرة العمل الوطنى وقد سجل التاريخ بأحرف من نور دورها الوطنى فى كل معارك التحرير ومواقف النضال وميادين البذل والعطاء وتذخر ملحمة العبور العظيم فى السادس من أكتوبر ببطولات أبهرت العالم وحازت على تقديره واحترامه .





حفظ الله قواتنا المسلحة عرينًا للأبطال ومهدًا للتضحيات ونبراسًا للوطنية والعطاء إنه تعالـى نعـم المولـى ونعـم النصــير، وكل عام وسيادتكم بخير.





كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" جاء بها يطيب لى وهيئـــة الشــرطة فى مناسبة الإحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نتقدم لســـيادتكم والقـــــادة والضــباط وضبـــاط الصــف والصــناع العســـكريين وجنـــود قواتنا المسلحة بأطيب التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.



